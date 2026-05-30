به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل تعاونی توسعه و عمران قزاآن گفت: این مجموعه ورزشی با زیر بنای بیش از دو هزار متر مربع و در سه فضای ورزشی مجزا برای آقایان و بانوان با بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.

محمدزرشکی در خصوص نحوه تأمین بودجه طرح افزود: این طرح با همت اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران این روستا و مشارکت خیران نیک‌اندیش روستا کلید خورده است.

وی با تاکید بر توجه به ورزش ادامه داد: قرار گرفتن زندگی در مسیر توسعه، امری اجتناب ناپذیر است و همه باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

زرشکی گفت: فراهم کردن امکانات ورزشی برای این روستا در دستور کار است تا همه از فضا‌های ورزشی مناسب و امکانات بهینه برخوردار شوند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.