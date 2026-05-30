در کمتر از ۱۰ کیلومتری شهر پیش قلعه کارخانهای نیمه ساز وجود دارد که ۲۱ سال از آغاز ساخت آن گذشته، اما همچنان چشم امید مردم به افتتاح رسمی آن خیره شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کارخانه سیمان سمنگان ۲۱ سال پیش قرار بود در منطقه پیش قلعه مانه به بهره برداری برسد خبرنگار صداوسیما، به بررسی علل تاخیر در افتتاح این کارخانه پرداخته و وعدهای هم از مسئولان گرفته است.
سال ۱۴۰۴ شورای حفاظت از حقوق بیت المال دادگستری استان به این مشکل ورود کرد و مهلت ۳ ماهه به آستان قدس رضوی به عنوان مالک این کارخانه داد تا تعیین تکلیف و تکمیل کند.
سید جواد ایلالی دادستان بجنورد گفت: این مهلت مدتیست به سر آمده و دادستان بجنورد یک خبر خوش برای مردم استان دارد.
اما مالک و سرمایه گذار جدید باید چه شرایطی داشته باشد که ماجرای این دو دهه اخیر باز تکرار نشود و مردم و کشور متضرر نشوند.
شهرستان مانه و استان هزینههای زیادی برای راه اندازی این کارخانه دادهاند و مردم و مسولین توقع به جایی دارند که از مزایای آن هم برخوردار شوند.