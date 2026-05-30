به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کارخانه سیمان سمنگان ۲۱ سال پیش قرار بود در منطقه پیش قلعه مانه به بهره برداری برسد خبرنگار صداوسیما، به بررسی علل تاخیر در افتتاح این کارخانه پرداخته و وعده‌ای هم از مسئولان گرفته است.

سال ۱۴۰۴ شورای حفاظت از حقوق بیت المال دادگستری استان به این مشکل ورود کرد و مهلت ۳ ماهه به آستان قدس رضوی به عنوان مالک این کارخانه داد تا تعیین تکلیف و تکمیل کند.

سید جواد ایلالی دادستان بجنورد گفت: این مهلت مدتیست به سر آمده و دادستان بجنورد یک خبر خوش برای مردم استان دارد.

اما مالک و سرمایه گذار جدید باید چه شرایطی داشته باشد که ماجرای این دو دهه اخیر باز تکرار نشود و مردم و کشور متضرر نشوند.

شهرستان مانه و استان هزینه‌های زیادی برای راه اندازی این کارخانه داده‌اند و مردم و مسولین توقع به جایی دارند که از مزایای آن هم برخوردار شوند.