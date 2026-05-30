پرداخت ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات به قالیبافان البرزی
رئیس اداره فرش و مشاغل خانگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: در سال گذشته ۷۵۸ مجوز قالیبافی صادر و ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
عسگری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
با اعلام جزئیات عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این مدت، ۷ پروانه بهرهبرداری صادر شده و ۷۱ فقره صدور و تمدید کارت قالیباف (بیمهشده) شامل نقلوانتقال از استانهای همجوار انجام گرفته است.
وی افزود: در حوزه مشاغل خانگی، ۶۴۲ فقره مجوز صادر شد که از این تعداد، ۵۲۹ نفر برای دریافت تسهیلات به ارزش ۹۲ میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شدند و در نهایت ۳۳۵ نفر موفق به دریافت ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات شدند.
رئیس اداره فرش صمت البرز به فعالیتهای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت: دورههای آموزشی ارتقای مهارت رفوگران و مرمتکاران در سطح منطقهای و دورههای آموزشی مربیان قالیبافی در سطح ملی برگزار و همچنین ۹۷ گواهینامه پایان دوره برای دانشآموختگان صادر شد ه است.
عسگری در ادامه از معرفی ۵ کارگاه قالیبافی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۰ نفر از دانشآموختگان فرش دستباف در شانزدهمین المپیاد دانشآموزی سال ۱۴۰۴ در استان اصفهان معرفی شدند که ۵ نفر موفق به کسب مقام برتر در سطح کشور شدند.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: ۶۷ واحد تولیدی غیرمتمرکز دارای مجوز از اداره فرش، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۰۰ نفر را فراهم کردهاند. همچنین یک مجتمع بزرگ دارای مجوز از اداره فرش و یک واحد تولیدی متمرکز با اشتغال بیش از ۸۰ نفر در استان فعال است.
عسگری تأکید کرد: ۵۸ قالیباف واجد شرایط برای بیمه تأمین اجتماعی معرفی شدهاند و در مجموع ۷۵۸ فقره مجوز قالیبافی صادر یا تمدید شده است.