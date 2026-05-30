به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ شیرزاد نجفی گفت:مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: عملیات پخش سیلاب برای نخستین بار در دو تا سه هزار هکتار از جنگل‌های استان لرستان اجرا شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان افزود: اجرای عملیات پخش سیلاب در عرصه‌های جنگلی از مهم‌ترین برنامه‌های منابع طبیعی استان طی سال جاری بوده که با هدف حفظ رطوبت خاک، تقویت پوشش گیاهی و افزایش تاب‌آوری جنگل‌ها در برابر خشکسالی انجام شده است.

وی گفت: پخش سیلاب در منابع طبیعی و آبخیزداری باعث می شود روان‌آب و سیلاب‌های فصلی به جای خروج سریع از حوضه آبخیز، از طریق سازه‌ها و اقدامات مدیریتی در سطح عرصه‌های مورد نظر توزیع و پخش شود و فرصت نفوذ آب به خاک فراهم می شود.

نجفی افزود: این عملیات از طریق ایجاد بندهای خاکی و سنگی کوچک، کانال‌های هدایت آب، خاکریزها و سازه‌های آبخیزداری انجام می‌شود تا سیلاب با سرعت کمتر در سطح جنگل یا مرتع منتشر و افزایش رطوبت خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و کمک به احیای پوشش گیاهی نیز محقق شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای جنگل‌ها بیان کرد: علاوه بر اجرای طرح پخش سیلاب، عملیات چاله‌کنی هم در یک هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان انجام شده است..

نجفی گفت: امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب، وضعیت جنگل‌های استان مطلوب بوده و تاکنون آفت قابل توجهی در جنگل‌های لرستان مشاهده نشده است.

وی افزود: بارندگی‌های مناسب موجب از بین رفتن بخشی از تخم و لارو آفات شده و اکنون جنگل‌های لرستان از شاداب‌ترین عرصه‌های جنگلی کشور محسوب می‌شوند.

استان لرستان با دو میلیون و ۲۶۵ هزار هکتار زمین ملی، شامل یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۴۸ هزار هکتار مرتع رتبه دوم کشور در سرانه جنگل و رتبه اول را در ناحیه رویشی زاگرس دارد.