اجرای عملیات پخش سیلاب در سه هزار هکتار از جنگلهای لرستان
مدیر کل منابع طبیعی لرستان از اجرای عملیات پخش سیلاب در سه هزار هکتار از جنگلهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ شیرزاد نجفی گفت:مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: عملیات پخش سیلاب برای نخستین بار در دو تا سه هزار هکتار از جنگلهای استان لرستان اجرا شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان افزود: اجرای عملیات پخش سیلاب در عرصههای جنگلی از مهمترین برنامههای منابع طبیعی استان طی سال جاری بوده که با هدف حفظ رطوبت خاک، تقویت پوشش گیاهی و افزایش تابآوری جنگلها در برابر خشکسالی انجام شده است.
وی گفت: پخش سیلاب در منابع طبیعی و آبخیزداری باعث می شود روانآب و سیلابهای فصلی به جای خروج سریع از حوضه آبخیز، از طریق سازهها و اقدامات مدیریتی در سطح عرصههای مورد نظر توزیع و پخش شود و فرصت نفوذ آب به خاک فراهم می شود.
نجفی افزود: این عملیات از طریق ایجاد بندهای خاکی و سنگی کوچک، کانالهای هدایت آب، خاکریزها و سازههای آبخیزداری انجام میشود تا سیلاب با سرعت کمتر در سطح جنگل یا مرتع منتشر و افزایش رطوبت خاک، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و کمک به احیای پوشش گیاهی نیز محقق شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای جنگلها بیان کرد: علاوه بر اجرای طرح پخش سیلاب، عملیات چالهکنی هم در یک هزار هکتار از عرصههای جنگلی استان انجام شده است..
نجفی گفت: امسال به دلیل بارندگیهای مناسب، وضعیت جنگلهای استان مطلوب بوده و تاکنون آفت قابل توجهی در جنگلهای لرستان مشاهده نشده است.
وی افزود: بارندگیهای مناسب موجب از بین رفتن بخشی از تخم و لارو آفات شده و اکنون جنگلهای لرستان از شادابترین عرصههای جنگلی کشور محسوب میشوند.
استان لرستان با دو میلیون و ۲۶۵ هزار هکتار زمین ملی، شامل یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۴۸ هزار هکتار مرتع رتبه دوم کشور در سرانه جنگل و رتبه اول را در ناحیه رویشی زاگرس دارد.