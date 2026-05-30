مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از نصب موفقیتآمیز سامانههای برق اضطراری در ۱۳۵ تقاطع پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر اختیاری گفت: این طرح که هماکنون با هدف افزایش تابآوری شهری در حال اجراست، مانع از خاموشی چراغهای راهنمایی در نقاط کلیدی و شریانی شهر، هنگام نوسانات و قطع شبکه برق میشود.
وی افزود: "با توجه به اهمیت پایداری عملکرد تجهیزات مدیریت هوشمند ترافیک (ITS) در شرایط ناپایداری انرژی، طرح تجهیز چراغهای راهنمایی به سامانههای برق اضطراری در دستور کار قرار گرفته است. "
اختیاری گفت: "تاکنون در ۱۳۵ تقاطع، این سامانهها با موفقیت نصب شدهاند و در ادامه مرحله اول نیز نصب ٧٥ سامانه دیگر در دست اقدام است.
اختیاری تصریح کرد: "مهمترین محور شرقی-غربی تهران، شامل محورهای آزادی-انقلاب و دماوند، همچنین محورهای شهید بهشتی و شهید مطهری در حال حاضر به این سامانهها مجهز شدهاند. این امر تضمین میکند که در زمان قطعی برق، چراغهای راهنمایی در این محورهای شریانی بدون وقفه به کار خود ادامه دهند. "
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اضافه کرد: این اقدامات گامی مهم در جهت افزایش ایمنی و روانسازی ترافیک در پایتخت، حتی در شرایط ناپایداری انرژی، محسوب میشود.