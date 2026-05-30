براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی صداوسیما در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد، تعداد ۲۶ هزار و ۹۱۱ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی بهترتیب شبکه دو و شبکه خبر و شبکههای رادیویی جوان، آوا و معارف، شامل بیشترین تماسهای مردمیبودهاند که موضوعات و برنامههای مختلفی را دربرمیگیرد.
بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی مربوط به موضوعات و مسائل سیاسی مطرح در برنامههای مختلف، سریال «دروتخته» شبکه دو سیما و برنامه «بهوقت ایران» شبکه خبر بوده است.
همچنین برنامه «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی آوا و معارف بیشترین سهم برنامههای رادیویی در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای سیاسی شامل تشکر از پخش بیانات قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) درباره مذاکرات با امریکا، پوشش خبری و اطلاعرسانی حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه و خونخواهی امام شهید امت، بیعت با رهبر انقلاب و حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه «گفتگوی ویژه خبری»، درخواست مهار تورم و گرانی و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب، تداوم پخش بیانات قائد شهید درباره مذاکرات با امریکا، انتقاد از عدم نظارت بر قیمتها، تورم و گرانی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم نظارت بر قیمتها، کم بودن مبلغ و عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره مجموعه «دروتخته»، شامل تشکر از بیان نکات شرعی در قالب طنز، ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و به تصویر کشیدن فضای گرم و صمیمی خانوادههای ایرانی و درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش و تهیه و تولید فصلهای بعدی مجموعه است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «بهوقت ایران»، شامل تشکر از اجرای خوب مجری، حضور کارشناسان شایسته و تحلیلهای عالی و راهبردی آنان درباره جنگ، درخواست اعلام شماره تلفنها، افزایش مدتزمان پخش و پرداختن به موضوع خروج ایران از معاهده انپیتی و انتقاد از استفاده از کلمات عامیانه و پرداختن بیشازحد به حواشی توسط وحید خضاب، قطع کلام کارشناسان توسط مجری بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی جوان، شامل تشکر از محتوای مفید برنامه «ساختمان پزشکان» و درخواست اعلام شماره تلفنهای کارشناسان و افزایش مدتزمان پخش این برنامه است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی آوا، شامل تشکر از پخش سرودها و ترانههای شنیدنی و درخواست پخش ترانه از خوانندگان مختلف است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف، شامل تشکر از محتوای آموزنده، مفید و اثرگذار برنامههای مختلف شبکه و درخواست اعلام شماره تلفنها و تقویت امواج شبکه در مراکز است.