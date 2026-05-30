به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرگل صحاف با بیان اینکه بازسازی سلامت روان، هم‌پای بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی برای بازگشت جامعه به شرایط عادی ضروری است اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های روان‌شناختی ناشی از حوادث و جنگ، ممکن است در مراحل اولیه آشکار نباشند. از این رو، شناسایی زودهنگام این مشکلات نقش حیاتی در پیشگیری از تشدید بیماری، ارتقای کیفیت زندگی افراد و کاهش هزینه‌های سنگین درمانی در سال‌های آتی ایفا می‌کند.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور با همین رویکرد، اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان را در دستور کار قرار داده است. قرار است افراد در معرض آسیب‌های روانی ناشی از جنگ و بحران شناسایی شده و پیش از آنکه علائم اولیه به اختلالات مزمن تبدیل شود، به خدمات تخصصی متصل شوند. این طرح با رویکرد غربالگری سریع، طبقه‌بندی سطح خطر و ارجاع هدفمند طراحی شده است و همه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند در آن شرکت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر اهمیت حفظ حریم خصوصی شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: همه مراحل این سنجش بر مبنای اصول کامل رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات مراجعان طراحی شده است تا شهروندان با اطمینان خاطر از خدمات مشاوره‌ای و درمانی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: شهروندان استان آذربایجان‌شرقی و سایر هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند برای شرکت در این طرح ملی و رایگان، تا پایان خردادماه جاری با مراجعه به نشانی اینترنتی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen در فرایند سنجش سلامت روان شرکت کنند. در این سامانه، شرکت‌کنندگان باید به پرسشنامه‌ای شامل ۹ سؤال درباره علائم استرس حاد پاسخ دهند.

فرگل صحاف خاطرنشان کرد: متخصصان حوزه سلامت روان معتقدند مداخله زودهنگام یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از مزمن شدن آسیب‌های روانی است. به گفته آنان، بسیاری از افرادی که پس از بحران دچار اضطراب، بی‌خوابی یا علائم استرس می‌شوند، در صورت دریافت حمایت‌های اولیه می‌توانند بدون ورود به مراحل شدیدتر بیماری به شرایط عادی بازگردند.