پخش زنده
امروز: -
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله نوشت: رئیس جمهور آمریکا با ادامه محاصره دریایی و زیادهخواهی در مذاکرات، بیش از پیش ثابت کرد که اهل مذاکره نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر محسن رضایی در صفحه مجازیش نوشت: همانطور که پیشبینی میشد، رئیس جمهور آمریکا برای سومین بار در حال خیانت به دیپلماسی است.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله همچنین نوشت: او با ادامه محاصره دریایی و زیادهخواهی در مذاکرات، بیش از پیش ثابت کرد که اهل مذاکره نیست و اهداف دیگری را دنبال میکند.
سرلشکر محسن رضایی پیشتر در گفتوگو با شبکه CGTN چین، گفته بود : جمهوری اسلامی ایران محاصره را یا از طریق مذاکره و یا با اقدام مستقیم خواهد شکست.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله این راهم گفته بود که آمریکاییها ،چارهای جز مذاکره ندارند و ادامه این جنگ ورود به تونلی بسیار تاریک برای آنهاست؛ آمریکا در تاریکی به سمت ما میآید، در حالی که ما هر حرکت آنها را رصد میکنیم.