به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان با بیان اینکه برداشت محصول تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت پیش بینی کرد : امسال بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ تن جو در این شهرستان برداشت شود.

اسماعیل شوکت‌آبادی متوسط برداشت جو در هکتار را حدود ۳.۵ تن پیش‌بینی کرد و گفت: محصول ۱۰۰ هکتار از مزارع جو در دهه اول اردیبهشت ماه به صورت سبز (با هدف مصرف علوفه دام) برداشت شده است.

شوکت‌آبادی ارقام جو کشت شده در شهرستان دامغان را گوهران، ارمغان و یوسف برشمرد و افزود: برای تأمین بخشی از نیاز بذری سال آینده، در سطح ۵ هکتار از اراضی منطقه فرات، مزرعه مادری (بذری) با رقم یوسف کشت شده است.

وی بر استفاده از کمباین‌های مدرن، نظارت مستمر کارشناسان بر فرآیند برداشت و رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصول تأکید کرد و افزود: ۴ نفر ناظر برداشت آموزش‌دیده فرآیند برداشت محصول را به دقت پیگیری می کنند. د

شوکت‌آبادی افزود: استفاده از کمباین‌های مجهز و نوین، اولویت اصلی مدیریت جهاد کشاورزی در برداشت محصولات غلات است تا ضایعات محصول در حین برداشت کاهش و کیفیت مطلوب غلات حفظ شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کمباین‌های بومی و مهاجر پیش از ورود به مزارع، با نظارت کارشناسان، از نظر فنی و بهداشتی معاینه شده و ضدعفونی می شوند تا از انتقال هرگونه آلودگی احتمالی به مزارع جلوگیری شود.

به گفته وی ، پس از اطمینان از سلامت فنی و ضدعفونی، سهمیه سوخت (گازوئیل) نیز به این دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد.