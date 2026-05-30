

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قلب‌های داغدار و آغوش لاله پرور مردم دیار تمدن و تدین بابلسر در آیینی میزبان تعدادی از خانواده معظم شهیدان مظلوم دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب بودند و یاد و خاطره یکایک شهدای دانش آموز سومین جنگ تحمیلی بر علیه ایران اسلامی را گرامی داشتند

در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای میناب قدردانی شد و آنان نیز مظلومیت فرزندان شهیدشان سخن گفتند.

در حمله نهم اسفندماه سال گذشته مدرسه شجره طیبه میناب مورد حمله پنج موشک جنگنده‌های دشمن قرار گرفت که براثر آن ۱۶۸ نفر از دانش آموزان و کادر آموزشی این واحد آموزشی به شهادت رسیده و ۹۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.