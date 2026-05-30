به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ حسن آرمات افزود: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات فرزند آوری هستند باید به سامانه اینترنتی به نشانی ve.cbi.ir مراجعه کنند.

وی گفت: این تسهیلات به فرزندانی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، پرداخت می‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان افزود: تسهیلات فرزندآوری برای نخستین فرزند ۴۴ میلیون تومان با باز پرداخت ۳۶ ماهه، و دوم ۸۸ میلیون تومان با بازپرداخت ۴۸ ماهه است.

حسن آرمات گفت: همچنین این تسهیلات برای فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه، چهارم ۱۶۵ میلیون تومان ۷۲ ماهه و برای فرزند پنجم ۲۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۸۴ ماهه است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان گفت: بعلت تقاضای بالا برای تسهیلات فرزندآوری، صف انتظار طولانی شده است.

آرمات افزود: سامانه پرداخت تسهیلات فرزندآوری به صورت خودکار، متقاضیان را در صف انتظار قرار می‌دهد و هیچ گونه تقلبی در این فرایند وجود ندارد.

وی گفت: معطلی شهروندان هرمزگانی در شهرستان‌ها بعلت کم بودن شمار شعب است و هر شهروند در هر شهرستان استان می‌تواند تسهیلات فرزند آوری دریافت کند.