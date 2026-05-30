قادر روحی، تنها نماینده استان اردبیل در مسابقات آزاد گلف کروکت "جایزه بزرگ کرمان" به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل، مسابقات آزاد گلف کروکت یادواره شهدای ناوشکن دنا از ۶ لغایت هشت خرداد ماه به میزبانی کرمان برگزار شد و در این دوره از رقابتها ۲۵ بازیکن برتر از ۱۳ استان کشور به صلاحدید انجمن کروکت ایران حضور داشتند.
قادر روحی، نماینده شایسته استان اردبیل که در گروه H این مسابقات به رقابت پرداخته بود، موفق شد با ارائه بازیهای هوشمندانه و کسب چهار امتیاز، به عنوان نفر دوم گروه خود به مرحله حذفی (یکهشتم نهایی) صعود کند.
این مسابقات با هدف آمادگی بازیکنان برتر کشور در رده انفرادی و میکس برگزار شد و نماینده استان اردبیل توانست در میان بخشی از بهترینهای کروکت ایران، عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد.
کروکت به عنوان یکی از ورزشهایی شناخته میشود که در کشورهای خارجی بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از پرطرفدارترین ورزشهای جهان است.
در این ورزش افراد به وسیله چوبی که شکلی همانند چکش را دارد باید به توپ ضربه بزنند و ضربه به توپ باید به گونهای باشد که از میان حلقهها عبور کند و در نهایت اگر توپ حریف را کنار بزند امکان اینکه امتیاز بیشتری را بتواند برای خود ثبت کند بسیار زیاد است.
استان اردبیل در شمال غرب ایران قرار دارد و هیئتهای ورزشی متعددی در مرکز و شهرستانهای آن زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان فعال است.