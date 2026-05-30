به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش با اشاره به پیش بینی برداشت ۵۰ تن گل محمدی افزود: فروش تولیدات این گلستان‌ها در چهار شکل «گل تر»، «گل خشک»، «غنچه» و «گلاب» انجام می‌شود که این موضوع به افزایش ارزش افزوده و تنوع درآمدی بهره‌برداران کمک می‌کند.

او همچنین توسعه صنایع وابسته را از اولویت‌های جهاد کشاورزی شهرستان برشمرد و تصریح کرد: در تلاش هستیم صنایع تبدیلی و کارگاه‌های گلاب‌گیری را در شهرستان توسعه دهیم و از سرمایه‌گذاران فعال در این بخش حمایت خواهیم کرد تا زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه گیاهان دارویی و محصولات گل محمدی بیش از پیش فراهم شود.