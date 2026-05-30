مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: برداشت گل محمدی از ۱۵ هکتار از گلستانهای شهرستان اسدآباد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش با اشاره به پیش بینی برداشت ۵۰ تن گل محمدی افزود: فروش تولیدات این گلستانها در چهار شکل «گل تر»، «گل خشک»، «غنچه» و «گلاب» انجام میشود که این موضوع به افزایش ارزش افزوده و تنوع درآمدی بهرهبرداران کمک میکند.
او همچنین توسعه صنایع وابسته را از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان برشمرد و تصریح کرد: در تلاش هستیم صنایع تبدیلی و کارگاههای گلابگیری را در شهرستان توسعه دهیم و از سرمایهگذاران فعال در این بخش حمایت خواهیم کرد تا زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه گیاهان دارویی و محصولات گل محمدی بیش از پیش فراهم شود.