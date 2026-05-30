به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: با اجرای طرح کشوری «هزار میدان، هزار بازار» تاکنون ۵۵ غرفه عرضه محصولات مشاغل خانگی با هدف رفع چالش «دیده نشدن» این مشاغل و تقویت دسترسی آنها به بازار در استان برپا شده است.

علی لقمانی افزود: این تعداد غرفه برای فروش محصولات مشاغل خانگی در شهرستان‌های آستارا، تالش، لاهیجان و فومن دایر شده است.

وی با بیان اینکه با مسئولان مجموعه شهرداری رشت نیز نشست‌های مختلف برای برپایی غرفه‌های ویژه عرضه محصولات مشاغل خانگی برگزار شد، گفت: غرفه‌های عرضه این محصولات در سایر شهرستان‌های گیلان نیز با برنامه‌ریزی و هماهنگی با مسئولان شهرداری‌ها دایر خواهد شد.

حمایت از مشاغل خُرد و خانگی و فعالان این عرصه، از اهداف برپایی این غرفه‌هاست.

لقمانی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف رفع چالش «دیده نشدن» مشاغل خرد و خانگی و تقویت دسترسی آنها به بازار، طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» را در کشور آغاز کرده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، بازارچه‌های مشاغل خانگی هر دو هفته یک‌بار در بیش از هزار نقطه از ۱۴۵۷ شهر کشور برگزار می‌شود تا تولیدکنندگان خرد بتوانند محصولات خود را به‌صورت مستقیم و مستمر به مردم عرضه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: طرح «هزار میدان، هزار بازار» مدلی نو برای پیوند بازار‌های محلی با سکو‌های مجازی و تقویت فروش مشاغل خانگی در سراسر کشور است.