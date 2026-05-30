به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجمه پورملکی، شاعر، درباره حضور شبانه ملت مبعوث در خیابان ها و ميدان ها شعری سروده است.
وقتی حوادث بشکند میخانه و خُم را
گفتی خدا مبعوث خواهد کرد مردم را
چیز جدیدی نیست این امواج پوشالی
دریا به خود بسیار دیده این تلاطم را
از دیو و دد، از درد از غمها گذر کردیم
در پیشرو داریم اکنون خان هفتم را
از مردم ایران زمین تسلیم میخواهد
دشمن مگر در خواب بیند این توّهم را
از داستان کربلا فهمیدهام دشمن
از خاک ری هرگز نخواهد خورد گندم را
این مرد کار ناتمامی روی دوشش بود
میخواست از ما این حضور و این تداوم را
مردم! کلیماللهِ این وادی شما هستید
رسوا کنید این ساحران ِ مار و کژدم را
ایرانِ همدل. دشمنان را میکند مایوس
مردم! خدا از ما نگیرد این تفاهم را
او در پیام آخرش از ما تشکّر کرد
آنقدر که دیدم به لبهایش تبسم را