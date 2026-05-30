سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از نصب ۸۴۲۴۲ انشعاب جدید در شهرستانهای این استان از شروع اجرای طرح مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمود محمودی با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران به منظور کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق، گفت: هدفگذاری اجرای طرح مهتاب کاهش تلفات شبکه برق استان تهران از ۱۳.۸ به کمتر از ۱۰ درصد است.
وی، جمعآوری برقهای غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب خازن و اتوبوستر، کنترل و پایش هوشمند شبکه، تعویض شبکه سیمی و شبکههای فشار متوسط با مقاطع پایین را از جمله اقدامات کلیدی طرح مهتاب برشمرد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به شناسایی ۲۷ هزار و ۵۰۰ کنتور معیوب و برآورد ۶۰ هزار برق غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران، گفت: از ابتدای شروع اجرای طرح مهتاب تاکنون ۸۴۲۴۲ انشعاب جدید در شهرستانهای استان تهران نصب شده است. ضمن اینکه در این مدت، ۶۲۶۹ برق غیرمجاز جمعآوری و ۹۱۲۹ کنتور معیوب تعویض شده است.
محمودی ایجاد گزارشات بر خط در سامانه MIS شرکت، تحلیل تلفات شبکه با رویکرد کاهش پیک، تحلیل کنتورهای معیوب با شاخص MTTR (Mean Time To Repair)، برنامهریزی بازدیدها با استفاده از هوش مصنوعی، تهیه اطلس GIS برقهای غیرمجاز و راهاندازی کارگاه لجستیک معکوس کنتور را از جمله اقدامات هوشمند و فنی در شبکه برق استان تهران عنوان کرد.