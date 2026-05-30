دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هفته ملی بدون دخانیات، کمپین‌های آموزشی با هدف مقابله با اعتیاد به نیکوتین برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به فرارسیدن ۳۱ می (۱۰ خرداد)، روز جهانی بدون دخانیات گفت: سازمان جهانی بهداشت هر ساله با هدف ارتقای آگاهی عمومی در خصوص خطرات مصرف دخانیات و مواجهه با دود ، برنامه‌های هماهنگی را در سراسر جهان اجرا می‌کند.

دکتر وفا شعار کمپین جهانی امسال را «پرده‌برداری از جذابیت: مقابله با اعتیاد به نیکوتین و دخانیات» عنوان کرد و افزود: هدف اصلی این کمپین، افشای تاکتیک‌های صنایع دخانی در جذاب جلوه دادن محصولات مضر خود، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان است تا از این طریق، زمینه برای وضع سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در جهت حفاظت از سلامت عمومی فراهم شود.

او با اشاره به شعار ملی هفته بدون دخانیات با عنوان «افشای جذابیت‌ها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیات»، از برگزاری این هفته در ایران از تاریخ ۴ تا ۱۰ خردادماه خبر داد و عناوین روزشمار آن به این شرح است:دوشنبه ۴ خرداد: خانواده‌های عاری از دخانیات، برای نسل بدون دخانیات، سه‌شنبه ۵ خرداد: نسل عاری از دخانیات، با خودمراقبتی و سلامت روان.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سایر روزشمارهای این هفته عبارت است از: چهارشنبه ۶ خرداد : نسل عاری از دخانیات، با ترویج آموزه‌های دینی، پنج‌شنبه ۷ خرداد: تعهد و مشارکت اصناف، برای نسل عاری از دخانیات،جمعه ۸ خرداد: نسل عاری از دخانیات، با ورزش و تفریحات سالم.

دکتر وفا افزود: همچنین شنبه ۹ خرداد: آموزش نوجوانان و جوانان، برای نسل عاری از دخانیات و یکشنبه ۱۰ خرداد: تعهد و مشارکت اصحاب رسانه، برای افشای ترفند‌های صنایع دخانی نامیده شده است.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ضرورت توانمندسازی نسل جوان در برابر هجمه تبلیغاتی صنایع دخانی تأکید کرد و گفت: تقویت آموزش‌های مهارت‌محور، مطالبه‌گری برای اجرای دقیق قوانین ملی و بین‌المللی کنترل دخانیات و استمرار برنامه‌های پیشگیرانه در طول سال، از اولویت‌های اصلی این معاونت برای دستیابی به جامعه‌ای عاری از دخانیات است.