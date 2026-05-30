به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دو مقطع «کارشناسی ارشد پیوسته ویژه برادران» و «کارشناسی ویژه خواهران» دانشجو می‌پذیرد. داوطلبان باید مراحل ثبت‌نام را طی کرده و شرایط عمومی و اختصاصی را دارا باشند.

شرایط عمومی داوطلبان (ویژه برادران و خواهران)

تدین به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری

التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

متولدین نیمه دوم سال ۱۳۸۴ و بعد از آن

برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی

گذراندن پایه‌های یازدهم و دوازدهم یا داشتن دیپلم و پیش‌دانشگاهی

شرکت در یکی از گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی یا انسانی

رشته‌های تحصیلی (جزئیات کامل)

ردیف رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی نوع دیپلم

۱ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد - فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۲ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد - فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۳ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد - علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۴ معارف اسلامی و اقتصاد کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۵ معارف اسلامی و حقوق

(گرایش‌ها: حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی) کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۶ معارف اسلامی و علوم سیاسی

(گرایش‌ها: مطالعات ایران، جامعه‌شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی اسلام، مطالعات سیاسی جهان اسلام، روابط بین‌الملل) کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۷ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات (گرایش‌ها: مطالعات سیاستگذاری، مطالعات حقوقی) کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

۸ معارف اسلامی و مدیریت

(با تخصص‌های اصلی: مدیریت سازمان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، علوم تصمیم، مدیریت سیستم‌های پیچیده، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت پروژه، کیفیت بهره‌وری و عملکرد، مدیریت فناوری اطلاعات و فضای مجازی، مدیریت علم، فناوری و نوآوری، حکمرانی آموزشی، مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، مالی شرکتی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، مهندسی نظام مالی، بازار پول و بانکداری اسلامی، مدیریت بیمه، حسابداری و حسابرسی، خط‌مشی‌گذاری عمومی، اداره امور عمومی، عدالت و پیشرفت، حکمرانی و تنظیم مقررات، آینده‌پژوهی، حکمرانی مردم‌بنیان، مدیریت شهری، مدیریت ارتباطات) کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نوع دیپلم

۱ فقه و حقوق اسلامی کارشناسی کلیه رشته‌های نظری

۲ فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی کلیه رشته‌های نظری

۳ معارف اسلامی و علوم تربیتی کارشناسی کلیه رشته‌های نظری

۴ حقوق کارشناسی کلیه رشته‌های نظری

۵ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته‌های نظری

نکته: مقطع خواهران در این اطلاعیه کارشناسی ذکر شده، اما رشته «معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات» برای خواهران در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته اعلام شده است.

مراحل ثبت‌نام (الزامی و سه مرحله‌ای)

۱. ثبت‌نام در آزمون سراسری و انتخاب گزینه «علاقمندی به دانشگاه امام صادق علیه‌السلام»

۲. مراجعه به سامانه ثبت‌اینترنتی دانشگاه به نشانی isu.ac.ir و تکمیل اطلاعات

۳. درج کد رشته‌های دانشگاه امام صادق در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش

مرحله آزمون شفاهی

پس از ثبت‌نام و اعلام فهرست چندبرابر ظرفیت توسط سازمان سنجش، از داوطلبان آزمون شفاهی گرفته می‌شود.

مهم‌ترین معیار‌های علمی در این مرحله:

سوابق تحصیلی (ریز نمرات، معدل سالیانه، معدل کل، معدل کتبی نهایی)

نمره و رتبه کل آزمون سراسری

نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

امکانات رفاهی و شرایط تحصیل

اقامتگاه (خوابگاه) و سایر امکانات رفاهی مندرج در نشریه «پیام صادق» به دانشجویان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

طول دوره آموزشی:

کارشناسی ارشد پیوسته (برادران): حدود ۷ سال

کارشناسی (خواهران): حدود ۴.۵ سال

تمام‌وقت و روزانه

دروس ارشد برادران: ارائه واحد‌های کارشناسی ارشد به دانشجویانی که حداقل معدل لازم را در دروس کارشناسی کسب کرده باشند یا از امتحان جامع داخلی قبول شوند.

- ماهیت تلفیقی دروس: تعدادی از دروس حوزوی و علوم اسلامی همراه با دروس دانشگاهی و زبان‌های عربی، انگلیسی یا فرانسه ارائه می‌شود.

هزینه تحصیل

هزینه تحصیل دریافت نمی‌شود، اما دانشجو متعهد می‌شود پس از پایان دوره، در صورت نیاز، به میزان نیمی از مدت تحصیل خود را با نظر دانشگاه در داخل یا خارج از دانشگاه در بخشی از مؤسسات دولتی یا غیردولتی خدمت کند. فقط در موارد انصراف، اخراج یا انتقال، هزینه‌های طول تحصیل به دانشگاه پرداخت خواهد شد.

نکته نهایی: داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که ثبت‌نام صرفاً در آزمون سراسری کافی نبوده و مراجعه به سامانه دانشگاه و درج کد رشته‌ها در فرم انتخاب رشته الزامی است.