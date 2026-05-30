رشد ۵۰ درصدی کمکهای مردمی در پویش نذر قربانی
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد از رشد بیش از ۵۰ درصدی کمکهای مردمی در پویش نذر قربانی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد از رشد بیش از ۵۰ درصدی کمکهای مردمی در پویش نذر قربانی امسال خبر داد و گفت: مردم با وجود شرایط اقتصادی موجود، همچنان در حمایت از خانوادههای نیازمند نقشآفرینی میکنند.
حبیبالله آسوده در مراسم پویش نذر قربانی با تشریح آخرین وضعیت مشارکتهای مردمی در طرحهای معیشتی و مناسبتی کمیته امداد گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مردم در شرایط مختلف اقتصادی، همراهی خود را با نیازمندان حفظ کردهاند و همچنان در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی اقشار کمبرخوردار مشارکت دارند.
وی با اشاره به عملکرد پویش نذر قربانی در سال گذشته افزود: در قالب همکاری شبکه نیکوکاری و کمیته امداد، بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان کمک مردمی برای اجرای این طرح جمعآوری شد که معادل حدود ۶۰ هزار رأس دام زنده بود. این دامها پس از ذبح و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی، میان خانوادههای نیازمند توزیع شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با بیان اینکه شبکه نیکوکاری ارتباط گستردهای با خیران و مردم برقرار کرده است، گفت: برآوردها نشان میدهد میزان مشارکتهای مردمی در پویش نذر قربانی امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
آسوده با تأکید بر اهمیت تداوم مشارکتهای مردمی در اجرای طرحهای حمایتی افزود: امید است با استمرار این همراهیها، امکان ارائه خدمات مؤثرتر و حمایت گستردهتر از خانوادههای کمبرخوردار فراهم شود.
وی همچنین به عملکرد شبکه نیکوکاری در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این ایام، بیش از ۳۵۰۰ مرکز نیکوکاری و ۵۰۰ موکب در نقاط مختلف کشور برای جمعآوری و توزیع کمکهای مردمی فعال بودند و نقش مؤثری در اجرای برنامههای حمایتی ایفا کردند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد در پایان از افزایش مشارکتهای مردمی در سال جاری خبر داد و افزود: مجموع کمکهای مردمی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است.