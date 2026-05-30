پروازهای فرودگاه جم احیا میشود
فرماندار جم از پیگیری احیای پروازهای فرودگاه توحید جم به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مسعود تنگستانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت احیای زیرساختهای حملونقل هوایی در این شهرستان اظهار کرد: موضوع راهاندازی مجدد فرودگاه توحید جم بهعنوان یکی از مطالبات اصلی و دیرینه مردم منطقه همواره در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه برقراری این پروازها پس از یک دهه وقفه، دغدغه جدی شهروندان است، افزود: امیدواریم با همراهی و تعامل مسئولان مربوطه، این مطالبه ۱۰ ساله به زودی محقق شود و مردم شهرستان بار دیگر از این ظرفیت بهرهمند شوند.
فرماندار شهرستان جم به ابعاد راهبردی این طرح اشاره و عنوان کرد: راهاندازی فرودگاه توحید این شهرستان علاوه بر رفاه مردم، از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژهای دارد؛ با توجه به حجم فعالیتها در منطقه، این فرودگاه میتواند بهعنوان پشتیبان و مکمل فرودگاه بینالمللی خلیج فارس عسلویه عمل کند و ضریب ایمنی و پدافندی منطقه را ارتقا دهد.
وی از رایزنیهای سطح کلان برای حل این مشکل خبر داد و یادآور شد: در نشست اخیر با وزیر نفت، مطالبه بازگشایی فرودگاه توحید جم با نگاه به ضرورتهای پدافند غیرعامل بهصورت جدی مطرح شد.
تنگستانی با اشاره به نگاه مثبت مقام عالی وزارت نفت به این موضوع، افزود: وزیر نفت پس از شنیدن مستندات و مطالبات مردم، دستور لازم را به معاون خود برای بررسی و پیگیری روند بازگشایی و برقراری پروازها صادر کرد که انتظار میرود با این پیگیریها، شاهد تسریع در عملیاتی شدن مجدد این فرودگاه باشیم.