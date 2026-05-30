«خرمشهرهای آینده» در تنگههای دیپلماسی فتح میشوند
تحلیلگر سیاسی با تأکید بر اینکه عبور از پیچ تاریخی نظم نوین جهانی نیازمند مدلسازی بر مبنای تجربیات دفاع مقدس است، تصریح کرد: همانگونه که آزادسازی خرمشهر متکی بر توکل الهی، اشراف اطلاعاتی و مدیریت جهادی بود، امروز نیز برای آزادسازی «خرمشهرهای اقتصادی و دیپلماتیک»، باید همین مدلِ هوشمند در برابر دشمن پیادهسازی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
اسماعیل زمانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» که از شبکه استانی البرز پخش شد، با اشاره به جمله امام شهید مبنی بر اینکه «ما در یک پیچ تاریخی هستیم» گفت: این عبارت یک شعار عامیانه یا تعبیری احساسی نبود؛ بلکه یک فهم عمیق و حکیمانه از گذار نظام بینالملل از وضعیت تکقطبی به نظم نوین چندقطبی است؛ نظمی که در آن، ایالات متحده آمریکا جایگاه مسلط و بیرقیب گذشته را از دست خواهد داد و جهان این تغییر را بهخوبی احساس میکند.
وی با اشاره به امتداد فکری امام شهید در راستای منظومه فکری امام خمینی (ره) افزود: امام کبیر و امام شهید هر دو بر اساس یک منظومه توحیدی واحد میاندیشیدند و از همین زاویه، آینده نظم جهانی و جایگاه ملت ایران را تحلیل میکردند.
زمانی تاکید کرد: در این نگاه، «پیچ تاریخی» یعنی ملتی که ۴۷ سال است در مسیر انقلاب پیش میرود، امروز به نقطهای نزدیک میشود که میتوان آن را قله بلوغ تاریخی و تمدنی نامید؛ قلهای که مردم ایران تا امروز بیشتر دامنههای آن را به چشم دیدهاند و اکنون در آستانه فتح آن قرار دارند.
این تحلیلگر سیاسی با یادآوری جمله معروف امام شهید که «خرمشهرها در پیش است» گفت: پرسش اصلی این است که در فتح خرمشهر چه اتفاقی رخ داد؟ در شرایطی که ارتش بعث عراق با تمام توان و تسلیحات در خرمشهر مستقر بود، این شهر تنها با اتکا بر سه عامل کلیدی آزاد شد: نخست، توجه و توکل و توسل به ذات مقدس الهی؛ دوم، جمعآوری دقیق اخبار و اطلاعات از استعداد و وضعیت دشمن؛ و سوم، مدیریت و تدبیر هوشمندانه در عملیات مقدس.
به گفته این استاد دانشگاه، فتح خرمشهر فقط آزادسازی یک قطعه جغرافیا نبود، بلکه فتح قلوب و شکستن هیمنه دشمن در سطح منطقهای و بینالمللی بود.
زمانی با اشاره به جمله تاریخی امام خمینی (ره) که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد» تصریح کرد: این سخن تأکید بر این حقیقت است که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت الهی نیست و هر پیروزی حقیقی، در ذیل مشیت الهی و با اتکا به نصرت خداوند محقق میشود.
وی به مجری سیمای البرز افزود: توکل الهی، اشراف اطلاعاتی و مدیریت میدانی، سه ضلع مثلثی است که اگر بهدرستی کنار هم قرار گیرند، یک مدل راهبردی برای مواجهه با بحرانها و نبردهای پیچیده را شکل میدهند.
استاد دانشگاه با تعمیم این الگو به شرایط کنونی تصریح کرد: امروز «خرمشهرهای ما» محدود به میدان جنگ سخت نیست؛ تنگههای حساس، در خیابانهای دیپلماسی، عرصه اقتصاد، تنگه هرمز و سایر گلوگاههای راهبردی کشور تعریف میشود.
وی در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: مسئولانی که به نمایندگی از ملت پای میز مذاکره یا تصمیمگیری میروند، باید بدانند که ملت ایران نه خواهان جنگ است و نه تسلیم، بلکه بهدنبال «مدلسازی عزتمندانه» است؛ مدلی که در آن مذاکره، تنها بر پایه عزت، شرافت و دیکته شدن هویت ملی و انقلابی به طرف مقابل تعریف میشود.
زمانی با اشاره به حضور مستمر مردم در میدانهای مختلف اجتماعی و سیاسی خاطرنشان کرد: مردمی که دهها شب در کف میدان و خیابان حضور دارند، بهدنبال جنگ یا تنشافزایی نیستند، بلکه دنبال آن هستند که مسئولان، همان الگوی فتح خرمشهر را در حوزههای اقتصاد، سیاست خارجی و مدیریت داخلی به کار بگیرند؛ یعنی اتکا به خدا، اشراف بر نقشههای دشمن و تدبیر قاطع و شجاع در تصمیمگیری.
وی یادآور شد: امام شهید و امام کبیر برای فتح خرمشهرهای آینده، «مدلسازی» کردهاند و امروز زمان آن است که این مدل در عرصههای نوین و پیچیده جهانی بهکار گرفته شود.