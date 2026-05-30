پژوهشگران دانشگاه تهران با طراحی یک نانوکاتالیست هوشمند مبتنی بر نور، به روشی جدید برای افزایش تخریب سلول‌های سرطان پوست دست یافتند که با تولید همزمان گونه‌های فعال اکسیژن و هیدروژن، عملکرد سلول‌های توموری را مختل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پژوهش با محوریت طراحی نانوساختار «گرافیتی کربن نیترید» اصلاح‌شده با پلاتین، کیتوسان و یون‌های آهن انجام شده و نتایج آن در نشریه «International Journal of Biological Macromolecules» با تألیف مشترک دکتر سپیده خوئی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر زهرا احمدی (دانش آموخته دانشگاه تهران) و دکتر سمیده خوئی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر شده است.

در این مطالعه، نانوذرات طراحی‌شده توانستند تحت تابش نور، میزان تولید رادیکال‌های مخرب سلول‌های سرطانی را افزایش دهند و همزمان با کاهش ATP، انرژی موردنیاز سلول‌های توموری را مختل کنند.

بر اساس نتایج آزمایش‌ها، این نانوکامپوزیت در مقابله با سلول‌های ملانوما (سرطان پوست) عملکرد قابل‌توجهی نشان داده و در شرایط تابش نور مرئی، اثر تخریبی بسیار بیشتری نسبت به حالت بدون نور داشته است. پژوهشگران اعلام کرده‌اند که استفاده از پوشش کیتوسان علاوه بر افزایش زیست‌سازگاری، پایداری این ساختار را نیز بهبود داده است.

این دستاورد می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه روش‌های نوین درمان سرطان مبتنی بر نور و نانوفناوری فراهم کند؛ روش‌هایی که با تمرکز بیشتر بر سلول‌های بیمار، آسیب به بافت‌های سالم را کاهش می‌دهند.