پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی گفت: خدمت رسانی به زائران اربعین تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی معنوی و اجتماعی است که باید با روحیه دلی و مشارکت جویانه دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ستاد اربعین و خدمت به زائران فراتر از وظایف سازمانی و اداری دستگاه هاست و باید با انگیزهای معنوی و مسئولانه دنبال شود.
وی افزود: در ستاد اربعین، نگاه دستگاههای اجرایی باید اینگونه باشد که وظایف محوله را به صورت دلی و از سر اعتقاد انجام دهند، چرا که خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) توفیقی ارزشمند است و نیازمند همدلی و همکاری همه بخش هاست.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامههای اربعین گفت: موفقیت دستگاههای دولتی زمانی محقق میشود که بتوانند از ظرفیت مردم، خیران و تشکلهای مردمی بهرهمند شوند. خوشبختانه در آذربایجان شرقی، خیران و هیئتهای مذهبی همواره نقش پررنگ و مؤثری در برنامههای فرهنگی و مذهبی داشتهاند و میتوان از این ظرفیت ارزشمند در خدمت رسانی به زائران استفاده کرد.
سرمست همچنین به موضوع حمل و نقل زائران اشاره کرد و گفت: ناوگان حمل و نقل استان از سن بالایی برخوردار است و نیازمند بازسازی و نوسازی است. در این زمینه برنامههایی پیش بینی شده و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای موجود و پیگیریهای لازم، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.
وی بر ضرورت هماهنگی همه دستگاههای عضو ستاد اربعین تأکید کرد و برنامه ریزی دقیق برای ارائه خدمات مطلوب را به زائران در ایام اربعین حسینی خواستار شد.