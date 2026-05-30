به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت : با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف اقلام کالای اساسی و قاچاق در محدوده تهران بزرگ شدند.

وی افزود: در ادامه گشت‌های نظارتی روزانه پلیس امنیت اقتصادی از واحد‌های صنفی (فروشگاه‌های بزرگ و کوچک و..) درخصوص تخلفات اعم از کم فروشی، گران‌فروشی، احتکار، تخلفات مرتبط با کالا برگ و...؛ برخورد با تخلفات مذکور و کنترل پمپ بنزین‌ها و نانوایی‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان و انبار کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی در خصوص کالا‌های احتکاری به صورت روزانه مورد کنترل قرار می‌گیرد.

سردار افشاری ادامه داد: کالا‌های کشف شده شامل ۸۲۹ تن برنج، ۵۳۰ تن چای، ۱۱۶ تن مرغ، ۳۹ تن روغن، ۴۳ تن حبوبات، ۶ کیلوگرم شمس نقره، ۱۲۷۰۰ حلقه لاستیک، ۸۱۶ تن ورق فلزی، ۱۸۷۰ قلم لوازم خانگی، ۴۴۲۸ قلم داروی خارجی، ۳۸۳۰ لنت ترمز بوده که در این خصوص ۱۳ فقره پرونده تشکیل و به همراه ۱۳ متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۴۷۳ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم است و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند.



رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.