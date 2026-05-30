پخش زنده
امروز: -
شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) و انجمن صنایع نساجی ایران با هدف تقویت زنجیره تأمین و پشتیبانی از تولید داخلی، تفاهمنامه همکاری راهبردی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی کشور امضا کردند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این تفاهمنامه، طرفین توافق کردند تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به برنامهریزی، تأمین، واردات و توزیع حدود ۲۰۰ هزار تن انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی مورد نیاز واحدهای فعال صنعت نساجی اقدام کنند. چیپس پلیاستر گرید نساجی، پلیپروپیلن مورد استفاده در تولید الیاف و نخ، انواع پلیآمیدها و سایر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از جمله اقلام پیشبینیشده در این همکاری است.
در چارچوب این تفاهمنامه، شرکت بازرگانی پتروشیمی با بهرهگیری از شبکه بینالمللی تأمینکنندگان، دفاتر خارجی و ظرفیتهای لجستیکی خود مسئولیت تأمین و واردات کالا را بر عهده خواهد داشت و انجمن صنایع نساجی ایران نیز وظیفه احصاء و تجمیع نیاز واحدهای تولیدی و هماهنگی در توزیع و تحویل مواد اولیه را انجام خواهد داد.
استفاده از ابزارهای نوین مالی و تجاری از جمله فروش سلف ارزی، قراردادهای Back-to-Back و روشهای تأمین مالی زنجیرهای نیز برای تسهیل اجرای این برنامه پیشبینی شده است. طرفین هدف این همکاری را تضمین پایداری تولید، کاهش ریسکهای تأمین و تقویت همکاری بلندمدت میان صنایع پتروشیمی و نساجی کشور عنوان کردند.