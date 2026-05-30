به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: از ۲۹ بهمن سال گذشته، آغاز اجرای طرح، تاکنون، ۴ هزار کارت سوخت هوشمند صادر و به متقاضیان تحویل داده شد.

مجتبی شکوری با بیان اینکه قبل از راه اندازی این سامانه، صدور و تحویل کارت سوخت هوشمند دست کم ۲۰ روز طول می‌کشید، افزود: با اجرای طرح آنی صدور کارت هوشمند سوخت، از زمان ثبت‌نام متقاضی در سامانه الکترونیکی fcs.niopdc.ir و مراجعه حضوری به دفاتر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تحویل کارت سوخت حداکثر ۴۸ ساعت زمان می‌برد.

وی افزود: به طور میانگین، روزانه ۶۰ کارت سوخت به صورت آنی در واحد صدور کارت سوخت واقع در ناحیه مرکزی این شرکت در رشت صادر می‌شود که متقاضیان می‌توانند یک روز کاری پس از ثبت نام در سامانه، به این واحد مذکور مراجعه کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان هدف از اجرای این طرح را تحقق اهداف دولت الکترونیک، کاهش مراجعات غیرضروری حضوری به مراکز خدمت‌رسان، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شهروندان و سهولت خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد.