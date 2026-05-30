به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: برنامه ریزی‌های لازم درخصوص استقبال از زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین صورت گرفته است.

رضا رحمانی در دیدار با سر کنسول ایران در اربیل عراق افزود: باتوجه به اینکه ازاتباع دیگر کشور‌ها نیز ازطریق مرز تمرچین به عتبات عالیات مشرف می‌شوند ظرفیت خوبی برای این مرز ومسیرتمرچین تاکربلا برای ارائه خدمات درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: موکب‌های مسیر داخلی و خارجی باید از هم‌اکنون انتخاب و مقدمات لازم انجام شود.

سرکنسول ایران در اربیل عراق هم در این دیدار گفت: باید تدابیری برای کاهش هزینه‌هادرمسیر اربیل تا کربلا اندیشیده شود.

فرامرز اسدی افزود: سال قبل افزایش خوبی درتعداد زائران از مرز تمرچین داشتیم که امیدداریم امسال نیز این روند افزایشی باشد.