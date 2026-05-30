پخش زنده
امروز: -
داور سه ستاره بین المللی و المپیکی بوکس ایران، برای قضاوت در مسابقات جام جهانی بوکس چین انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،فرزاد صادقپور، داور سهستاره بینالمللی و المپیکی بوکس ایران، با دعوت رسمی فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) برای قضاوت در مسابقات جام جهانی بوکس چین انتخاب شد.
صادقپور داور بینالمللی فعال بوکس ایران در سطح جهانی محسوب میشود، پیش از این نیز در معتبرترین رویدادهای بوکس جهان حضور داشته است. وی در مسابقات بوکس المپیک پاریس ۲۰۲۴، ۲۸ بار به عنوان داور و قاضی مسابقات قضاوت کرد و سال گذشته نیز در رقابتهای جهانی برزیل به قضاوت پرداخت.
دعوت این داور برجسته کشورمان به جام جهانی چین، اتفاقی ارزشمندی برای داوری بوکس ایران به شمار میرود و نشان دهنده جایگاه و اعتبار داوران ایرانی در عرصه بین المللی است.
مسابقات بوکس جام جهانی چین از ۲۵ خردادماه در شهر گویانگ چین آغاز و یکم تیرماه به پایان خواهد رسید.