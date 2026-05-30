نخستین اهدای عضو استان در سال ۱۴۰۵ با ایثار خانواده زنجانی، نجات بخش زندگی بیماران نیازمند عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شهریار اماموردی، مسئول شبکه فراهمآوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اعلام این خبر، گفت: پس از تایید مرگ مغزی و با رضایت آگاهانه خانواده جانبخش، ناهید احمدی، ارگان و اعضای وی امروز شنبه ۹ خرداد به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا شد.
وی افزود: شهروندان داوطلب برای دریافت کارت اهدا عضو میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی ehdacenter.ir نسبت به ثبتنام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.