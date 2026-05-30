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مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین از تغییر رویکرد مدیریت فاضلاب در استان خبر داد و گفت: تصفیهخانهها از مراکز دفع آلودگی به کانونهای بازچرخانی آب، تولید انرژی و ارزشآفرینی برای اقتصاد سبز تبدیل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید اسدالله هاشمی گفت: با پیشرفت فناوری و تغییر رویکردهای مدیریتی، فاضلاب به منبعی ارزشمند تبدیل شده که میتواند در کاهش فشار بر منابع آبی، تولید انرژی و جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: سیاستهای محیط زیست استان بر پایه عبور از الگوی «تصفیه برای دفع» و حرکت به سمت «تصفیه برای بازچرخانی» است؛ رویکردی که در آن پساب پس از تصفیه، دوباره به چرخه مصرف و تولید بازمیگردد.
هاشمی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در تصفیهخانهها گفت: بهرهگیری از روشهایی مانند تولید بیوگاز از طریق هضم بیهوازی و استفاده از لجن برای تولید کودهای آلی، زمینه تبدیل تهدیدهای زیستمحیطی به فرصتهای پایدار اقتصادی را فراهم میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین تصریح کرد: تصفیهخانههای مدرن بخشی از زیرساخت اقتصاد سبز محسوب میشوند و میتوانند علاوه بر کاهش آلایندهها، در تولید انرژی، بازچرخانی آب و ایجاد ارزش افزوده نقشآفرین باشند.
وی همچنین بر تداوم نظارتهای تخصصی بر عملکرد تصفیهخانهها تأکید کرد و گفت: توسعه فناوری و نظارت مستمر دو رکن اصلی حفاظت از محیط زیست، منابع آب و سلامت شهروندان است و در این زمینه با هرگونه تخلف یا تهدید علیه سلامت عمومی برخورد قاطع خواهد شد.