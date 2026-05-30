به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و هئیت همراه و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های میاندوآب و باروق و جمعی از مسئولان از خانواده شهید توحید ایمانی از شهدای جنگ رمضان در باروق دیدار و از خانواده ایشان تجلیل به عمل آمد.

سردار رحیم جهانبخش در این دیدار ضمن تجلیل و قدردانی از ایثارگری‌های آنان، دیدار با این عزیزان را توفیقی الهی و نعمتی بزرگ دانست.

وی در این دیدار با خانواده شهید ایمانی، خدمت به شهدا را از اوجب واجبات برشمرد و تصریح کرد: امروز امنیت، اقتدار و حتی نشاط جامعه مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

فرماندار انتظامی استان در این دیدار ضمن بررسی مشکلات خانواده معظم شهدای جنگ اخیر بر پیگیری هرچه سریعتر مشکلات این خانواده‌ها پیش تاکید کرد.

شهید توحید ایمانی در سال ۱۳۹۳ به استخدام فراجا در آمده بودند که بعد ۱۱سال خدمت به میهن اسلامی. سپس درجنگ رمضان در جریان حمله هوایی آمریکایی صهیونی به پاسگاه انتظامی سیمینه شهرستان بوکان به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام متاهل و دارای دو فرزند پسربود و پدر و مادر ایشان در قید حیات هستند.