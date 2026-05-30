به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار اندیکا گفت: این شهرستان هم دارای شهر ملی صنایع دستی و هم روستای ملی جوغابافی می‌باشد.

حسین کیانی با اشاره به حمایت‌های لازم از هنرمندان صنایع دستی این شهرستان ادامه داد: اقدامات لازم در جهت کمک به این هنرمندان انجام شده است و در این راستا بنیاد علوی حمایت‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت‌های بیشتر از هنرمندان صنایع دستی از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد.