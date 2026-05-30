به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی، اداره محیط زیست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ گذرنامه طبیعت را به ۱۵۰ دانش‌آموز این منطقه معرفی کرد.

گذرنامه طبیعت، به دانش آموزان مدارس منطقه ۳ معرفی شد

گذرنامه طبیعت، به دانش آموزان مدارس منطقه ۳ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون خدمات شهری و محیط زیست در این خصوص گفت: این رویداد زیست‌محیطی با هدف ارتقای آگاهی زیست‌محیطی در میان نسل جوان و تشویق آنها به مشارکت فعال در حفاظت از طبیعت طراحی شده بود.

حسین سیگاروی افزود: در جریان این مراسم، دانش‌آموزان با مفاهیم اکوسیستم شهری و اهمیت تنوع زیستی در حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری آشنا شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ بیان داشت: متخصصان حاضر در برنامه، بر نقش کلیدی گونه‌های گیاهی و جانوری بومی در سلامت زیست‌بوم شهری تاکید کرده و ضرورت حفظ تنوع ژنتیکی را تبیین کردند.

سیگارودی گفت: بازدید از فضا‌های سبز و مشاهده نحوه تعامل گونه‌های مختلف با محیط، فرصتی مغتنم برای درک بهتر چالش‌های زیست‌محیطی پیش روی شهر‌ها فراهم آورد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ گفت: این برنامه، علاوه بر افزایش سطح دانش عمومی دانش‌آموزان، بر اهمیت راه‌های حفاظت از گونه‌های بومی در محیط‌های شهری تمرکز کرد. مباحثی، چون تاثیرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی مناطق شهری مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم همکاری میان شهروندان و نهاد‌های مدیریت شهری برای صیانت از میراث طبیعی تاکید شد.

سیگارودی افزود: این اقدام در راستای تقویت هویت زیست‌محیطی منطقه ۳ و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از تنوع زیستی در میان کودکان و نوجوانان صورت پذیرفت.