برنامه گفتگومحور «تمدن نوین»، با محور بازخوانی هوشمندانه و واکاوی تخصصی پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، از امشب از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه گفتگومحور «تمدن نوین»، با هدف تبیین عمیقتر و تحلیل راهبردی پیامها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلام هر هفته شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱:۳۰، پخش میشود.
این برنامه در قالبی ۳۰ دقیقهای و با کارشناسی نخبگان و صاحبنظران حوزههای تخصصی، تلاش دارد فراتر از تحلیلهای روزمره، به بررسی ابعاد مختلف، علتها، ضرورتها و لایههای پنهان دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی بپردازد.
«تمدن نوین»، به عنوان یک نشست اندیشهورزانه، با رویکردی تحلیلی و علمی، در پی آن است که گفتمانهای مطرحشده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سطحی عمیقتر از فهم و آگاهی عمومی ارتقا دهد و زمینه تبدیل این آگاهی به نقشه راهی روشن در مسیر تمدنسازی را فراهم کند.
این برنامه که از سوی گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تهیه و تولید شده است، مخاطبانی را هدف قرار داده که در جستوجوی درکی فراتر از برداشتهای سطحی و روزمره از مسائل فکری و تمدنی هستند.
برنامه «تمدن نوین»، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و از طریق پایگاه ایرانصدا پخش میشود.