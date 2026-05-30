پژوهشگر سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به عنوان جریان سوم در نظام بین‌الملل، محاسبات ابرقدرت‌ها را برهم زده است، گفت: موفقیت در عرصه بین‌الملل و مذاکرات، منوط به تثبیت دستاورد‌های میدانی مردم است؛ چرا که امروز مردم با حضور هوشمندانه و فراتر از نگاه مسئولان، میدان‌دار صیانت از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، قربانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به ماهیت و جایگاه انقلاب اسلامی در ساختار قدرت جهانی اظهار داشت: رخداد انقلاب اسلامی، یک تحول عادی یا صرفاً سیاسی نبود، بلکه یک «تحول حکیمانه» با پشتوانه فکری و الهی است که نظم بین‌الملل را با یک واقعیت جدید روبه‌رو کرد؛ واقعیتی به نام «جریان سوم» در مدیریت جهانی که در برابر دوقطبی کلاسیک شرق و غرب قد علم کرد.

وی در برنامه نگاه مردم تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ساختار قدرت جهانی با پدیده‌ای مواجه شد که نه در چارچوب بلوک شرق سابق می‌گنجید و نه در قالب بلوک غرب؛ انقلابی که بر پایه گفتمان توحیدی، عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی و نفی سلطه شکل گرفت و به همین دلیل، ابرقدرت‌ها اساساً اجازه نمی‌دهند چنین جریان سومی به‌راحتی شکل بگیرد و رشد کند.

قربانی افزود: با این حال، انقلاب اسلامی ایران با اتکا به رهبری حکیمانه و حضور مردم، این مانع‌تراشی‌ها را پشت‌سر گذاشت و به یک بازیگر تأثیرگذار در معادلات جهانی تبدیل شد.

این پژوهشگر سیاسی و اجتماعی با اشاره به نقش نگاه الهی و حکیمانه رهبری در عبور کشور از چالش‌ها گفت: آنچه فتنه‌ها و توطئه‌های منشأ گرفته از شرایطی نظیر اشغال خرمشهر و دیگر بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را خنثی کرد، نگاه دقیق، الهی و مبتنی بر محاسبات واقعی رهبری انقلاب به تحولات جهانی بود.

وی در این برنامه زنده تلویزیونی افزود: امروز نیز دشمن برخی از منافع ملی ما را در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری و ارتباطات هدف قرار داده و به نوعی در تلاش برای «اشغال» این عرصه‌هاست؛ اما اگر نگاه ما خرمشهری و مبتنی بر الگوی «ما می‌توانیم» باشد، می‌توانیم این عرصه‌های اشغال‌شده را یک‌به‌یک آزاد کنیم.

قربانی با تأکید بر نقش مردم در این فرآیند خاطرنشان کرد: رهبر شهید تصریح کرده بودند که «مردم از مسئولان جلوترند» و این واقعیت هم در دوران دفاع مقدس و هم پس از آن بار‌ها اثبات شده است.

وی تصریح کرد: امروز نیز به‌روشنی می‌بینیم که مردم در صیانت از آرمان‌ها، حقوق ملی و ارزش‌های انقلاب پیشرو هستند و در بسیاری از موارد، مطالبات و حرکت‌های مردمی جلوتر از تصمیم‌ها و اقدامات برخی مسئولان قرار دارد.

او به مجری سیمای البرز گفت: حضور مردم در کف میدان، از راهپیمایی‌ها و تجمعات انقلابی گرفته تا مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، نوعی تفسیر عینی آیات قرآن و بازخوانی عملی آرمان‌های انقلاب است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار قدرت‌های بزرگ در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن امروز به دنبال دسترسی به اهدافی است که در مذاکرات رسمی به آنها نرسیده است؛ از همین رو، از ابزار‌های مختلف فشار اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی استفاده می‌کند.

قربانی با پیوند دادن عوامل پیروزی در عملیات فتح خرمشهر به عرصه دیپلماسی امروز تأکید کرد: اگر ما بر سه عامل کلیدی پیروزی در خرمشهر یعنی توکل به خدا، اشراف اطلاعاتی بر دشمن و مدیریت و تدبیر درست تاکید داریم، همان مؤلفه‌ها می‌توانند سیاست خارجی‌ای دقیق، تأثیرگذار و نتیجه‌بخش را رقم بزنند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم بیان کرد: آینده مذاکرات، به میزان تثبیت دستاورد‌های مردم ایران تا این لحظه بستگی دارد؛ هر اندازه حضور، ایستادگی و دستاورد‌های میدانی مردم تقویت و تثبیت شود، دست جمهوری اسلامی در میز مذاکره و تعاملات بین‌المللی پرتر خواهد بود و امکان بازپس‌گیری حقوق ملی و معنوی از چنگ دشمن بیشتر می‌شود.