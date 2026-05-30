به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: ضارب به مقامات قضایی معرفی و بعد از طی مراحل قانونی حکم شش ماه حبس تعزیزی و پرداخت دیه برای ضارب صادر گردید.

رضا شکاریان ضمن تقدیر و تشکر از فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم و محیطبانان پناهگاه حیات وحش میاندشت، بر اینکه نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان با تمام توان و ظرفیت در حال حفظ و حراست مناطق تحت مدیریت هستند و لحظه‌ای از صیانت از طبیعت و محیط زیست غافل نمی‌شوند و با هر گونه موارد تخلفات زیست محیطی طبق قانون برخورد خواهد شد، تاکید کرد.