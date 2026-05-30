پخش زنده
امروز: -
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای مرحله بيست و هفتم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: با اجرای اين طرح ۸۰ خرده فروش مواد مخدر و ۳۱۶ معتاد متجاهر دستگير و جمع آوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ عادل منیر، جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و هفتم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.
وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتریها و پاسگاههای انتظامی استان اردبیل اجرا شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۱۶ معتاد متجاهر و ۸۰ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۲۲ کیلو و ۳۷۴ گرم انواع مواد مخدر و توقیف ۴ دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.
سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرحهای انتظامی تاکید کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.