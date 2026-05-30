آزمون‌های پایانی نوبت دوم دانش آموزان مازندرانی از امروز و به صورت غیر حضوری آغاز شده است.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گفت: آزمون‌های پایانی نوبت دوم پایه هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول، پایه دهم متوسطه دوم و دانش آموزان رشته‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش از امروز شنبه نهم اردیبهشت ماه به صورت غیر حضوری آغاز شده است.



کلبادی نژاد با بیان اینکه این امتحانات تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت، افزود: دانش آموزان آخرین اطلاعات در خصوص جدول برگزاری امتحانات را از مدارس دریافت و در آزمون‌ها شرکت کنند.

او ادامه داد: آنچه دانش آموزان به عنوان پاسخ به امتحانات ارسال می‌کنند در فایل مشخصی تا ۶ ماه بایگانی می‌شود تا در صورت اعتراضی بررسی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: لزومی ندارد دانش آموزان برگه پاسخ به سوالات را به مدرسه تحویل بدهند.

کلبادی نژاد افزود: قوانین و مقررات به تمام ۳۳ شهرستان و منطقه ابلاغ شده است.



او ادامه داد: در خصوص زمان و چگونگی برگزاری امتحانات نهایی نیز طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش پرورش اطلاع رسانی مناسب خواهد شد.