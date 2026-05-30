شورای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با تأکید بر نقش راهبردی نشر در توسعه دانش و شکلگیری مرجعیت علمی، تولید و انتشار کتابهای فاخر، آثار مرجع و منابع علمی ماندگار را از مهمترین اولویتهای پیشروی پژوهشگاه برشمردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت فعالیتهای نشر پژوهشگاه، ظرفیتهای موجود و چشمانداز توسعه انتشارات علمی ارائه شد و اعضای شورا ضمن بررسی روندهای نوین نشر علمی در جهان، بر ضرورت بازتعریف مأموریتهای نشر پژوهشگاه متناسب با نیازهای علمی کشور و تحولات بینالمللی حوزه علوم ورزشی تأکید کردند.
اعضای شورای پژوهشی با تأکید بر نقش راهبردی نشر در توسعه دانش و شکلگیری مرجعیت علمی، تولید و انتشار کتابهای فاخر، آثار مرجع و منابع علمی ماندگار را از مهمترین اولویتهای پیشروی پژوهشگاه برشمردند. در این راستا، بر برنامهریزی هدفمند برای تولید آثاری تأکید شد که ضمن پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پژوهشی و تخصصی کشور، بتوانند بهعنوان منابع معتبر و اثرگذار در سطح منطقهای و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه، موضوع همراستاسازی برنامههای نشر با سرفصلهای مصوب و اولویتهای آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته علوم ورزشی مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورا بر ضرورت شناسایی خلأهای علمی موجود در حوزههای مختلف علوم ورزشی و تدوین منابع علمی متناسب با نیازهای روز دانشگاهها، مراکز پژوهشی و جامعه ورزش کشور تأکید کردند.
همچنین حمایت از استادان برجسته، پژوهشگران صاحبنظر و صاحبان قلم برای تألیف و تدوین آثار راهبردی و مرجع، بهعنوان یکی از سیاستهای کلیدی نشر پژوهشگاه مورد تصویب قرار گرفت. در همین راستا، بر طراحی سازوکارهای حمایتی و تعریف پروژههای تألیفی هدفمند برای تولید کتابهای شاخص در حوزههای اولویتدار علوم ورزشی تأکید شد تا ظرفیتهای علمی کشور بیش از پیش در قالب آثار ماندگار و مرجع تجلی یابد.
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، توسعه سیاست «ترجمه معکوس» بهعنوان راهبردی مؤثر در معرفی دستاوردهای علمی کشور به جامعه جهانی بود. اعضای شورا ترجمه و انتشار آثار ارزشمند پژوهشگران ایرانی به زبانهای بینالمللی را گامی مؤثر در جهت افزایش دیدهشدن تولیدات علمی کشور، توسعه تعاملات علمی بینالمللی، تقویت دیپلماسی علمی و ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در عرصه جهانی دانستند.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش تعدادی از طرحهای پژوهشی سفارشمحور خاتمهیافته و همچنین روند انعقاد چند طرح جدید مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه عملیاتی پژوهشگاه برای سال ۱۴۰۵ پس از طرح دیدگاهها و پیشنهادهای اعضای شورا، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با تأکید بر همسویی اهداف، برنامهها و اقدامات اجرایی با مأموریتهای کلان پژوهشگاه به تصویب رسید.
اعضای شورا همچنین بر ارتقای کیفیت علمی و فنی انتشارات، بهرهگیری از فناوریهای نوین نشر، توسعه همکاری با ناشران معتبر علمی و حرکت به سمت تولید محتوای علمی اثرگذار و مسئلهمحور تأکید کردند و تحقق مرجعیت علمی در علوم ورزشی را مستلزم تولید دانش اصیل، انتشار هدفمند و حضور فعال در شبکه جهانی علم دانستند.
در پایان، شورای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بر ضرورت تدوین نقشه راه نشر علمی پژوهشگاه با محوریت تولید کتابهای فاخر، توسعه آثار مرجع، حمایت از صاحبان قلم، پاسخگویی به نیازهای علمی مبتنی بر سرفصلهای آموزشی کشور و گسترش ترجمه معکوس تأکید کرد و این رویکرد را یکی از مهمترین مسیرهای تحقق مرجعیت علمی و تقویت جایگاه پژوهشگاه بهعنوان بازوی علمی، پژوهشی و تخصصی ورزش کشور در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دانست.