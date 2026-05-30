مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از اخذ ۱۵۹ فقره سند تک‌برگ در طرحهای اتابک و مینابی منطقه ۱۵ خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تثبیت حقوق مالکانه شهروندان و تسریع روند نوسازی شهری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های مستمر این سازمان در حوزه امور ثبتی گفت: در سال ۱۴۰۴ و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با اداره ثبت اسناد و املاک، برای ۱۵۹ واحد مسکونی در طرحهای اتابک و مینابی سند تک‌برگ مالکیت صادر شد.



وی افزود: اخذ اسناد مالکیت، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان، زمینه بهره‌مندی بهتر ساکنان از خدمات بانکی، تسهیلات مالی و انجام نقل و انتقالات رسمی را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تکمیل طرحهای نوسازی به شمار می‌رود.



مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از اخذ سند تجمیعی طرح D۳ خبر داد و گفت: سند این طرح که پیش از این به بانک شهر واگذار شده بود، با مساحت تجمیعی ۳ هزار و ۱۱۴ مترمربع اخذ شد و فرآیند‌های حقوقی و ثبتی آن به سرانجام رسید.



کمالی‌زاده تأکید کرد: سازمان نوسازی شهرداری تهران با جدیت پیگیر تعیین تکلیف وضعیت ثبتی طرحهای نوسازی در بافت‌های فرسوده است و اخذ اسناد مالکیت را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از حقوق شهروندان و تسریع روند بازآفرینی شهری می‌داند.



وی خاطرنشان کرد: تداوم این اقدامات می‌تواند ضمن افزایش اعتماد ساکنان، زمینه اجرای مؤثرتر طرحهای نوسازی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف را فراهم کند.