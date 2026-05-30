به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۷۲.۴ کیلومتر از سن برتوین تا شاتو غونتیه برگزار شد به این شرح است:

۱- اولاف کویی از هلند - تیم دکاتلون ۳:۴۸:۴۹ ساعت

۲- آله سیو ماگانیوتی از ایتالیا - بورا زمان مشابه

۳- آنتونی تورژی از فرانسه - توتال انرجیز زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور بوکله لوماین، یولیوس یوهانسن از دانمارک و تیم الامارات با مجموع زمانی ۳:۵۵:۲۵ ساعت پیشتاز شد و یاکوب سودرکوئیست از سوئد و تیم لیدل ترک با یک ثانیه اختلاف دوم و اسکار چمبرلین از استرالیا و تیم دکاتلون با ۶ ثانیه اختلاف سوم هستند.