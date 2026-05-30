دیشب خیابانهای دارالمومنین همدان، صحنه حضور مردمی بود که با شور و شعور انقلابی، بیعت با رهبر انقلاب و حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نود شب تمام، نود شب که در آن، خستگی، جایی در کالبدِ ملت نداشت. نود شب که هر شب، شعلهی اراده، در دل خیابانها شعلهورتر شد.
حضوری که به گفته مردم، پیام روشنی برای بدخواهان ملت ایران دارد. ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، همواره پشت نظام، رهبری و نیروهای مدافع امنیت کشور ایستاده است.