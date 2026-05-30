تبیین دستاوردهای نظام و آموزشهای نظامی
همایش «جانفدا» با هدف تبیین دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارائه آموزشهای نظامی در مصلی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) اشتهارد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولین شهری و با سخنرانی سرهنگ زنجانی جانشین فرمانده سپاه استان البرز، برگزار شد.
سردار زنجانی در این همایش به تشریح بخشی از دستاوردهای کلیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف پرداخت و بر اهمیت هوشیاری و آمادگی دفاعی در برابر تهدیدات تأکید کرد و به تشریح ابعاد آموزشهای نظامی و نقش آن در حفظ امنیت و اقتدار کشور پرداخت.
حاضرین در این همایش با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ دستاوردها تجدید پیمان کردند. این همایش فرصتی مغتنم برای تقویت روحیه انقلابی و بصیرت افزایی شرکتکنندگان بود.