تقدیرنامهای به خط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و انگشتر یادبود میدانداری به مهدی رسولی مداح حماسی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبی متفاوت در موکب امام شهید کتابخانه سهروردی رقم خورد؛ جایی که مداحیهای حماسی مهدی رسولی، تقدیرنامهای به خط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران را به دنبال داشت و انگشتر یادبود میدانداری به او اهدا شد.
در این آیین حجتالاسلام والمسلمین نادری، معاون فرهنگی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ابلاغ پیام تقدیر سردار پاسدار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از تلاشهای ارزشمند حاج مهدی رسولی، مداح برجسته و انقلابی زنجانی تجلیل به عمل آورد.
تقدیرنامهای که سردار موسوی شخصاً و به خط خود بر آن نگاشته بود، در این مراسم خطاب به حاج مهدی رسولی قرائت و تقدیم شد. در متن این تقدیرنامه که با مضامینی حماسی و انقلابی مزین بود، از مداحیهای غیرتمندانه و میدانداریهای خالصانه این مداح ولایی در محافل و مراسم ملی و مذهبی، بهویژه برای «مردم مبعوث شده میدان»، قدردانی شد.
علاوه بر تقدیرنامه، یک انگشتر نیز از طرف سردار موسوی به حاج مهدی رسولی اهدا شد.