یک میلیون و ۸۰ هزار متر مکعب از مخازن ذخیره آب استان اصفهان شست‌و‌شو و گند‌زدایی شد.

با هدف رسوب‌زدایی، حذف عوامل بیولوژیکی و اطمینان از سلامت آب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ سلامت و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی را اولویت اصلی این شرکت بیان کرد و گفت: این عملیات همه‌ساله با هدف رسوب‌زدایی، حذف عوامل بیولوژیکی و اطمینان از سلامت آب اجرا می‌شود.

ناصر اکبری افزود: شست‌و‌شو و گندزدایی مخازن ذخیره آب علاوه بر افزایش سطح بهداشت و ایمنی، نقش موثری در پایداری کیفیت آب در شبکه توزیع و صیانت از سلامت عمومی شهروندان دارد.

در مجموع ۹۴۴ مخزن ذخیره آب با حجم یک‌میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۴۷ مترمکعب زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است.