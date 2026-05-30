پخش زنده
امروز: -
یک میلیون و ۸۰ هزار متر مکعب از مخازن ذخیره آب استان اصفهان شستوشو و گندزدایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ سلامت و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی را اولویت اصلی این شرکت بیان کرد و گفت: این عملیات همهساله با هدف رسوبزدایی، حذف عوامل بیولوژیکی و اطمینان از سلامت آب اجرا میشود.
ناصر اکبری افزود: شستوشو و گندزدایی مخازن ذخیره آب علاوه بر افزایش سطح بهداشت و ایمنی، نقش موثری در پایداری کیفیت آب در شبکه توزیع و صیانت از سلامت عمومی شهروندان دارد.
در مجموع ۹۴۴ مخزن ذخیره آب با حجم یکمیلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۴۷ مترمکعب زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است.