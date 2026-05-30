پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۱۵ خرداد ماه آخرین مهلت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرط ثبت نام کلاس اولیها است گفت: ۱۵ خرداد ماه جاری؛ آخرین مهلت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است.
محمد رضا فرح بخش با اعلام این خبر افزود: پیشثبتنام کلاس اولیها از ابتدای خرداد آغاز شده است و تا ۱۰ تیر ادامه دارد، اما برای نوبتگیری سنجش سلامت فقط تا ۱۵ خرداد وقت هست.
وی تأکید کرد: والدین نوآموزان متولد اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فقط تا ۱۵ خرداد برای نوبتگیری سنجش بدو ورود به دبستان سال تحصیلی جدید فرصت دارند و گواهی سنجش از مدارک قطعی ثبتنام پایه اول دبستان است.
فرح بخش گفت: اولیای دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه سیرت به نشانی Sirat۲.medu.ir و انتخاب نقش والدین، نسبت به دریافت نوبت در نزدیکترین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بههنگام رشدی ـ تربیتی محل سکونت اقدام و در زمان مقرر، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه والدین و نوآموز، کارت واکسن، یک قطعه عکس ۴×۳ نوآموز و پرینت برگه نوبتگیری مراجعه کنند.