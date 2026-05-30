به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در سفر به شهرستان راز و جرگلان با آخوند کمالی و آخوند سرافراز از علمای اهل تسنن این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان شیعه و سنی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی افزود: علمای شیعه و سنی همواره در کنار یکدیگر نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت همبستگی اجتماعی داشته‌اند و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ اتحاد و همدلی هستیم.

نوری با اشاره به جایگاه شهرستان راز و جرگلان در همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب، تصریح کرد: مردم این منطقه همواره نماد وحدت، برادری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند.

در این دیدار، آخوند کمالی و آخوند سرافراز نیز با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان، بر استمرار همکاری و تعامل در راستای توسعه، امنیت و آرامش منطقه تأکید کردند.

گفتنی است در این دیدار‌ها معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، امام‌جمعه شهر راز و فرماندار شهرستان راز و جرگلان نیز حضور داشتند.