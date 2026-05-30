به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام صفالو درباده امام شهید انقلاب و ملت مبعوث شعری سروده است.
سلام ما به شکوه نگاه گیرایت
سلام ما به طنین صدای غرّایت
سلام ما به رکوعت ، به سجدهات، به غمت
به روضههای مجسّم، به اشک محترمت
سلام ما به شب و روز و بغض و لبخندت
سلام بر تو و بر وعدهی خداوندت
تویی میان قنوت اولین اشارهی ما
در این زمانهی بنبست راه چارهی ما
ببین ستارهستاره از آسمان چیدند
به شبنشینی ما بیحساب خندیدند
به وقت روز دهم گرچه سخت جان دادیم
چه قدرتی به تمام جهان نشان دادیم
به نام نامی تو از زمین بلند شدیم
چه فتنهها که نکردند و سربلند شدیم
که شور ما اثر یک نگاه سادهی توست
دلیل بعثت امروز ما ارادهی توست
اگر امید جهان گشته موشک سجّیل
شده شعار زمین محو نام اسرائیل
اگر که لشگر الله و ضد اپستینیم
تمام عمر اگر حامی فلسطینیم
اگر ز زوزهی کفتارها نترسیدیم
بزرگ و کوچکمان خستگی نفهمیدیم
اگر که دختر ما شیرمرد میدان است
اگر که کودک ما جانفدای ایران است
به قوّت تو چنین باصلابتیم همه
میان سیل بلا کوه غیرتیم همه
به قدرت تو چنین روبروی شیطانیم
تو خواستی که سه ماه است در خیابانیم
تو خواستی که علم باز دست پورعلی است
تو خواستی که امامم هنوز خامنهای است
بدون تو همه هیچیم و با شما همهایم
هزار شکر که ما بچههای فاطمهایم
که ما ز خون حسینی دوام میگیریم
همیشه وقت درست انتقام میگیریم
بیا ببین که سپاهت شدهاست آماده
سلام حضرت مهدی! سلام فرمانده
صدای غیرت ما در جهان فراگیر است
شعار تکتک ما تا همیشه تکبیر است