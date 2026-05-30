به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، مسئولان بیمارستانی در استان لغمان در شرق افغانستان اعلام کردند: شمار تلفات حادثه واژگون شدن کامیون حامل مسافران در بزرگراه کابل- جلال آباد به ۲۲ نفر و تعداد مجروحان به ۳۶ نفر افزایش یافت.

قبل از این سخنگوی حکومت افغانستان، تعداد تلفات را ۱۸ نفر و شمار مجروحان را ۲۹ نفر اعلام کرده بود.

علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است اما سرعت غیر مجاز و بی توجهی به مقررات رانندگی از عوامل این حوادث در افغانستان است.