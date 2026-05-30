یک شرکت دانش‌بنیان، با طراحی و تولید تجهیزات تخصصی آنالیز روغن، سوخت و گریس، گام مهمی در بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی صنایع و کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی برداشته‌است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود ترکی جوشقانی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با تشریح فعالیت‌های این مجموعه گفت: طراحی و تولید تجهیزات تخصصی آنالیز روغن، سوخت و گریس یکی از محور‌های اصلی فعالیت این شرکت است و تاکنون بیش از ۴۲ نوع تجهیز آزمایشگاهی در این حوزه توسط متخصصان این مجموعه طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: دو محصول شامل دستگاه اندازه گیری میزان اتلاف تبخیر روغن بر اساس استاندارد ASTM D۵۸۰۰ و دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی بر اساس استاندارد ASTM D۴۴۵ تاکنون به عنوان محصولات دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفته‌اند و فرآیند ارزیابی سایر تجهیزات نیز در حال انجام است.

ترکی جوشقانی، با اشاره به کاربرد گسترده این تجهیزات در صنایع کشور اظهار کرد: بسیاری از تجهیزات تولیدی شرکت اکنون در آزمایشگاه‌های تخصصی صنایع روانکار و نفتی از جمله نفت بهران، نفت پارس، نفت سپاهان و نفت اصفهان مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخشی از نیاز کشور به تجهیزات وارداتی را تأمین کرده‌اند.

وی ادامه داد: تجهیزات تولید داخل این شرکت از نظر کیفیت عملکرد با نمونه‌های خارجی برابری می‌کنند و در برخی موارد از نظر کیفیت ساخت و متریال به مراتب عملکرد بهتری دارند. همچنین قیمت این تجهیزات بین یک سوم تا یک پنجم نمونه‌های خارجی است و خدمات گارانتی و پشتیبانی نیز برای آن‌ها ارائه می‌شود.

مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه توسعه این تجهیزات موجب تشویق صنایع به ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی پایش وضعیت شده است، گفت: تولید داخلی تجهیزات آنالیز روغن باعث شده صنایع کشور به سمت استقرار آزمایشگاه‌های پایش روغن و مراقبت وضعیت تجهیزات حرکت کنند و این موضوع کاهش چشمگیر خرابی تجهیزات و هزینه‌های تعمیرات و نگهداری را به همراه داشته است.

وی درباره خدمات تخصصی این مجموعه ادامه داد: خدمات آزمایشگاهی این شرکت شامل تحلیل روغن تجهیزات مکانیکی و ترانسفورماتور‌های صنعتی است و از طریق این آزمون‌ها وضعیت سلامت روغن، میزان فرسایش تجهیزات، آلودگی‌ها و احتمال بروز خرابی‌های زودهنگام ارزیابی می‌شود.

به گفته وی، این مجموعه با استفاده از بیش از ۳۰ تجهیز تخصصی، امکان ارزیابی عناصر فرسایشی، سنجش میزان آلودگی روغن، تعیین سطح تمیزی روغن بر اساس استاندارد‌های بین المللی، ارزیابی کف کنندگی روغن و بررسی میزان آنتی اکسیدان و فورفورال در روغن ترانسفورماتور‌ها را فراهم کرده است.

ترکی جوشقانی افزود: فرآیند دریافت نمونه ها، انجام آزمون‌ها و ارائه نتایج نیز از طریق نرم افزار تخصصی طراحی شده توسط شرکت مدیریت می‌شود و مشتریان در سراسر کشور می‌توانند پس از تحلیل نهایی نتایج، گزارش‌های تخصصی را به صورت برخط دریافت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی این مجموعه گفت: در حال حاضر ۲۵ شغل تخصصی و ۱۵ شغل غیرتخصصی در داخل شرکت ایجاد شده و توسعه تجهیزات دانش بنیان این مجموعه تاکنون برای بیش از ۲۵ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است. همچنین پیش بینی می‌شود با تکمیل فرآیند ارزیابی سایر محصولات دانش بنیان، ظرفیت اشتغال این مجموعه به حدود ۱۰۰ نفر افزایش یابد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با تأکید بر نقش این تجهیزات در جلوگیری از خروج ارز از کشور اظهار کرد: استفاده صنایع داخلی از تجهیزات بومی موجب کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی شده و تولیدکنندگان روغن و گریس کشور را از خرید تجهیزات وارداتی بی نیاز کرده است.